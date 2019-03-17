ما سر استقالات كبار الموظفين لدى العائلة المالكة في بريطانيا؟

كشف موظف سابق للعائلة المالكة في بريطانيا، عن السبب وراء فقدان ميغان ماركل والأمير هاري، العديد من كبار الموظفين خلال الأشهر الأخيرة.

وقال المساعد السابق ديكي أربيتر، الذي عمل مع الملكة إليزابيث لمدة 12 عامًا، منها 5 سنوات بمساعدة الأمير تشارلز والأميرة ديانا، إن الإرهاق هو السبب في الاستقالات المتعددة.

وأضاف: ”كنت واحدًا من الأمناء الصحفيين للملكة الذين خولوا لهذا الأمر، بالإضافة إلى ذلك قضيت 90% من وقتي في رعاية أمير ويلز والأميرة ديانا مدة 5 سنوات، لذا تعرضت للإنهاك“.

ومع ذلك أكد المساعد السابق، على أن رحيل العديد من الموظفين الرئيسيين ليست مسألة مثيرة للقلق، حيث إنه يحدث عادة في العائلة المالكة.

في نوفمبر/ تشرين الثاني، استقالت ميليسا توابتي، المساعدة الشخصية لميغان، بعد 6 أشهر فقط من العمل، وفي الشهر التالي استقالت سامانثا كوهين، السكرتيرة الخاصة للدوق والدوقة من منصبها، ومن المتوقع أن تترك إيمي بيكريل، وهي مساعدة أخرى مقربة من ميغان، وظيفتها بعد فترة قصيرة لكنها ستبقى حتى تلد ميغان ماركل.