ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي الشباب مع الاتفاق (صورة)

فشل الشباب في تحقيق الفوز على منافسه الاتفاق، بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما، الجمعة، بالتعادل 1/1، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي.

وافتتح أبوبكر ستيف تراولي التسجيل للشباب، لكن إبراهيم حسين محنشي تعادل للاتفاق في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفشل أي من الفريقين في التسجيل في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 4 نقاط في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي، في المقابل يقبع الاتفاق في المركز التاسع، ويملك 29 نقطة.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب وفي رصيده 56 نقطة من 23 مباراة، بفارق 4 نقاط عن النصر الثاني.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:

1. الهلال، 56 نقطة من 23 مباراة.

2. النصر، 52 نقطة من 23 مباراة.

3. الشباب، 44 نقطة من 24 مباراة.

4. التعاون، 43 نقطة من 24 مباراة.

5. الأهلي، 40 نقطة من 23 مباراة.