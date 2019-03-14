سيرين عبد النور تفتح باب الجدل حول علاقتها بتيم حسن

أشعلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور موجة من الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن علاقتها بالفنان السوري تيم حسن، الذي يشاركها تصوير الجزء الثالث من مسلسل ”الهيبة“، برغم محاولات سيرين نفي وجود خلافات بينها وبين تيم.

وعبر ”ستوري إنستغرام“، فتحت سيرين باب الجدل عن الشخص الذي تقصده من رسالة توبيخية كتبتها تضمنت نصًّا ”لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل واوقات بتتوقع من الاشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن بس للأسف القصة مش تبادل مشاعر بقدر ما هي تقصد للتجاهل برأيهن هيك هني مهمين او غرور ما بعرف على شو!!“.

وأضافت سيرين، المعلومة المهمة هي: ”يللي ما عنده قدر من المحبة والتواضع ما عندو شي ولا شي.. عيد حساباتك“.

ومن الأسباب التي كانت سببًا في الربط بين رسالتها، وبين خلافاتها مع تيم حسن، كانت التدوينة التي حاولت فيها سيرين، تأكيد علاقتها الوطيدة بتيم حسن.

ونشرت سيرين خبرًا يتضمن وجود خلافات بينها وبين تيم، إلا أنها علقت نصًّا ”الحب يقع بين جبل ونور ..الهيبة… والاحترام المتبادل والمحبة بين تيم وسيرين .. وقفوا تلفيق أخبار.. وكذب“.

الحب يقع بين جبل ونور #الهيبة

والاحترام المتبادل والمحبة بين تيم وسيرين ✋ وقفو تلفيق اخبار وكذب https://t.co/9DEVJGShnd — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 13, 2019

وفتحت الرسالتان الأولي التوبيخية على ”إنستغرام“، ثم الثانية التوضيحية على“تويتر“ باب الجدل عن العلاقة الحالية بين الفنانة اللبنانية والنجم السوري.