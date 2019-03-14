الصين تختبر ميزة حجز تذاكر القطار ببصمة الوجه

أعلنت الحكومة الصينية، عن تطبيق نظام جديد للدفع مقابل رحلات القطار بمحطة واحدة، في مدينة شينغن الصينية، سيعتمد على الدفع ببصمة وجوه المواطنين، وذلك من خلال ربط بصمات وجوههم، بحساباتهم الشخصية المربوطة بأرقام هوياتهم القومية.

ووفقًا لما نقله موقع ”ذا فيرج“ التقني عن صحيفة صينية، فإن التقنية الجديدة تعتمد على الجيل الخامس من خدمات الموبايل، حيث تم تطويرها في معمل تقني تحت إشراف ”هواوي“، وإدارة محطة مترو شينغن، ولكن في الوقت نفسه ليست هناك أية تفاصيل حول كيفية تعامل النظام الجديد مع التوائم.

وبمجرد دخول الركاب إلى محطة قطار شينغن، يتم مسح بصمات وجوههم عبر نفس البوابة التي اعتادوا الدفع من خلالها، مقابل تذاكرهم، إما بهواتفهم الذكية، أو بطاقاتهم الممغنطة، وبالتالي سيقلل ذلك كثيرًا من مدة الانتظار وطوابير الازدحام على بوابات الدخول.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك عددًا كبيرًا من خبراء الأمن المعلوماتي، والحقوقيين المدافعين عن الحريات وخصوصية الصينيين، أثاروا فكرة تسهيل الأسلوب الجديد لتتبع الحكومة والمؤسسات الأمنية لخطوات المواطنين بدقة، من خلال بصمات وجوههم في كل مكان، حيث إن شوارع الصين شبه مراقبة بالكامل بالكاميرات عالية الدقة.