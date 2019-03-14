سولاف فواخرجي تكشف عن مخطط لخطف أطفالها (فيديو)

كشفت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، عن تفاصيل مشكلتها مع ”خادمتها“، التي هددتها بالقتل، لافتًة إلى أن هذه المشكلة استمرت 9 سنوات.

وتابعت، الفنانة السورية، خلال مقابلة تلفزيونية، ببرنامج ”حفلة 11″، الذي تقدمه الإعلامية المصرية سمر يسري، أن خادمتها كانت تساعدها في أمور المنزل لمدة 12 عامًا، وكان ابنها ”حمزة“ طفلًا صغيرًا، وشقيقه ”علي“، مولودًا، موضحًة أن علاقتها مع الخادمة كانت جيدة حتى أنها كانت تناديها باسمها.

وأشارت فواخرجي إلى أن الخادمة في بداية الحرب بسوريا، تواطأت مع أشخاص لعبوا بعقلها وخططت معهم لخطف الأولاد، وخلال ساعة ونصف الساعة، تم تدبير الأمر، وكانت ستحرم من أولادها طوال العمر.

وأكدت فواخرجي، أن الخادمة لم يكن لديها ولاءٌ لها، رغم كل هذه العشرة، لافتًة إلى أنها لم تكن تخطط لذلك وحدها، ولكن كان معها عصابة كاملة، بعضهم أخذ جزاءه والبعض هرب خارج البلاد.

واستطردت الفنانة السورية، أن احادثة ولدت لديها رعبًا حقيقيًّا، حتى أنها كانت تبحث عن أبنائها في المنزل رغم أنهم موجودون أمامها.

وأوضحت سولاف فواخرجي، أن ما حدث كان انتقامًا منها، بسبب آرائها الوطنية تجاه سوريا.