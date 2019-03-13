براءة الفنانة سارة نخلة من تهمة الاعتداء على والدة زوجها

أيدت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم الأربعاء، حكم براءة الفنانة السورية سارة نخلة، من تهمة الاعتداء على والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف ليغلق القضية بشكل نهائي، بعد تقدم والدة زوج سارة بطعن ضد حكم البراءة، مرتين متتاليتين، إلا أنه تم رفضهما وتأييد البراءة.

وكانت والدة أحمد عبدالله اتهمت سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب أثناء ذهابها لإحضار بعض متعلقاته الشخصية من شقة الزوجية بعد الخلافات التي دبت بينهما، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى.

يذكر أن سارة نخلة أقامت دعويين قضائيتين ضد زوجها، الأولى تطلب فيها الطلاق منه، والثانية تتهمه خلالها بالاعتداء عليها، ليصدر حكم ضده في القضية الثانية بالحبس 3 أشهر، إلا أنه تقدم بطعن وتم قبوله من المحكمة ليتم إلغاء حكم الحبس.