هل اتفقت هيفاء وهبي ومدير أعمالها على الزواج؟

تزايدت الأنباء حول وجود علاقة عاطفية بين المطربة والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري، وبات موعد إعلانهما طبيعة وتفاصيل هذه العلاقة خلال الفترة المقبلة، مسالة وقت، كما تزايدت أنباء اتفاقهما على الزواج خاصة بعد تلميحات الوزيري القوية.

وباتت علاقة هيفاء، والوزيري، محط أنظار متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصًة جمهور النجمة اللبنانية، ففي الـ 24 ساعة الماضية، نشر الوزيري، صورة عبر حسابه على ”إنستغرام“، مرفقة بتعليق حمل مفاجأة من العيار الثقيل.

الصّورة التي نشرها محمد الوزيري، ظهرتْ فيها هيفاء وهبي، وهي تقف معه أمام المرآة، وعلقّ الوزيري: ”سألتها إن كان بوسعنا أن نفعلها، فقالت هيا بنا نفعلها، هي المرأة المناسبة!“.

ويشير تعليق محمد على الصورة إلى أنه تأكيد لعلاقته بهيفاء وهبي؛ فإمّا أنهما حبيبان فعلاً، وقرّرا الزّواج، وإما أنّهما يحضّران معًا لأعمال فنية ”كبيرة“، خلال الأيام المُقبلة.

وهناك احتمالية مرجحة، بوجود علاقة غرامية بينهما، وما يشير لذلك تعليقات هيفاء على صور محمد في ”إنستغرام“، إذ علقت على إحدى صوره فكتبتْ:hearty بمعني ”قلبي“.

وفي أسفل صورة أخرى جمعتهما سويًّا، كتب محمد، ”حوتتي“ (في إشارة منه إلى البرج الفلكي لهيفاء وهو الحوت)، وردت هيفاء، بالتلميح ذاته فقالت: ”عقربي“ (في إشارة إلى برج العقرب وهو البرج الفلكي لمحمد).

يُذكر، أنّ بضع إشاعات انتشرت، أخيرًا، تفيد بوجود علاقة غرامية بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها، الذي يحرص على التواجد معها في معظم حفلاتها، وحتى سهراتها اليومية مع أصدقائها، لكنْ بقيت في إطار الإشاعات، إذ لم يؤكّد، أو ينفي أيٌّ من الطّرفين تلك الأخبار.