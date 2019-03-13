فوز الفهد تنجو من هجوم القرش في جزر المالديف (فيديو)

استطاعت مدونة الموضة والأزياء والفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، التخلص من تهديد سمكتين من نوع القرش، خلال ممارستها رياضة الغوص الحر تحت الماء في جزر المالديف.

حيث كانت الفهد تستجم مع صديقاتها، وبعد دخولها الماء لممارسة الغوص بأنبوب التنفس، لاحظت اقتراب السمكتين، فكاد قلبها يتوقف.

وتداول جمهور الفهد مقطع فيديو لدى خروجها من الماء، تقول فيه: ”يا جماعة شوفو إيدي ترجف، تخيلو توا طالعين من سنوركلينج الزفت، المهم قاعدين أنا ومنال ولقيت شنو تحتنا، أطالع تحت ألاقي قرشين أنا تشنجت وبغى قلبي يقف“.

بدأت الفهد تنشط في مجال الأزياء والتجميل خلال مرحلة الدراسة الجامعية، حين تخرجت من الجامعة ولم تستطع بدء العمل بإدارة الإعمال طيلة سنة كاملة بسبب نقص بعض الأوراق القانونية، ما جعلها تتجه خلال تلك الفترة إلى مجال الأزياء والموضة والتجميل، الذي سرعان ما اشتهرت به.