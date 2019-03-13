بيبي عبدالرحمن تفاجئ الدكتورة خلود وأمين بهدية ثمينة للتوائم (فيديو)

فاجأت الفاشينيستا الكويتية بيبي عبدالرحمن زميلتها في المجال الدكتورة خلود، بهدية ثمينة خلال زيارتها في منزلها لتهنئتها بولادة التوائم.
وأهدت بيبي توائم خلود سبائك ذهبية في مشهد شاركته الأخيرة مع متابعيها عبر تطبيق ”سناب شات“ تضمن كواليس الزيارة.
وأعلنت بيبي عبدالمحسن، عن حملها، خلال مقطع الفيديو، وتمنت أن تُرزق بتوأم.
واستعرضت الدكتورة خلود، الهدية خلال مقطع الفيديو، وقالت: ”أتمنالك تجيبي 3 توائم مثلي“، فردت بيبي: ”لا كفاية اثنين“.
وتباينت ردود الأفعال على مقطع الفيديو والهدايا حيث أعرب متابعون عن استيائهم من البذخ الذي يعيشون فيه، في حين رأى آخرون أنهم أحرار في حياتهم بما أنعم الله عليهم.