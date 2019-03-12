تقرير: إسرائيل الثامنة عالميًّا في مجال تصدير السلاح بنسبة 3% من حجم التجارة العالمية

صنف التقرير السنوي لـ ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“، إسرائيل، كثامن أكبر الدول المصدرة للسلاح على مستوى العالم، بنسبة بلغت 3% من حجم التجارة العالمية خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المصدرة للسلاح، تليها روسيا ثم فرنسا.

وأشار التقرير إلى أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت زيادة قدرها 8% في حجم صادرات السلاح حول العالم. لافتًا إلى أن كلًّا من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين، وهي الدول التي تحتل المراكز الخمسة الأولى على الترتيب، استحوذت على 75% من إجمالي صادرات العالم من السلاح.

ووفقًا لما أوردته صحيفة ”معاريف“ العبرية، الثلاثاء، استحوذت أمريكا على 29% من إجمالي صفقات السلاح حول العالم، على خلفية الطلب المتزايد ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم زادت حصتها العالمية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 36%.

وسجلت صادرات السلاح الروسية تراجعًا بلغ 17% خلال السنوات الخمس الأخيرة، نتيجة تراجع الطلب من جانب دولتين أساسيتين هما: الهند وفنزويلا، فيما استقرت حصة روسيا من صادرات السلاح حاليًّا عند 21%، بعد أن كانت تشكل 27% قبل 5 سنوات.

وحدد التقرير أن صناعة السلاح الإسرائيلية شهدت حالة من الاستقرار، إذ احتلت الصادرات العسكرية الإسرائيلية المركز الثامن، من بين قائمة تضم 67 دولة مصدرة للسلاح، وبلغت حصتها في السوق العالمية 3.1%، بزيادة قدرها 60% مقارنة بالفترة بين أعوام 2009 – 2016.

وذكر تقرير ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“ أن الدول الرئيسة التي أسهمت في تحقيق هذه النسبة وكانت على رأس مستوردي السلاح الإسرائيلي، هي الهند بنسبة 46%، وأذربيجان بنسبة 17%، وفيتنام 8.5%.

لكن صادرات السلاح الإسرائيلية لم تكن النقطة الوحيدة التي تطرق إليها التقرير، إذ حدد أن إسرائيل تحتل المركز الـ 15 عالميًّا كمورد للسلاح، من بين 40 دولة، وتبلغ نسبة الواردات الإسرائيلية من السلاح 2% من إجمالي واردات السلاح حول العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واشترت إسرائيل غالبية المعدات والأسلحة من أمريكا بنسبة 64%، كما استحوذت ألمانيا على 27% من إجمالي واردات السلاح لإسرائيل، واستحوذت إيطاليا على 8.9% من إجمالي ورادات السلاح الإسرائيلي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ونوه التقرير إلى أن السعودية تقف على رأس الدول المستوردة للسلاح على مستوى العالم، إذ تبلغ حصتها العالمية 12% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مضيفًا أن هذه الحصة زادت بنسبة كبيرة بلغت 192% مقارنة بالسنوات التي تليها.