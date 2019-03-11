محمد بن زايد: اعتمدنا حزمًا تحفيزية بمليار درهم لدعم التكنولوجيا الزراعية

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الاثنين، إنه تم اعتماد مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار) لدعم مشروعات التكنولوجيا الزراعية.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة، عبر ”تويتر“ اليوم: ”اعتمدنا مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم، لاستقطاب شراكات عالمية تدعم جهودنا في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية“.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد: ”نتطلع إلى جعل أبوظبي مركزًا عالميًّا رائدا للإبتكار الزراعي في البيئات الصحراوية“.