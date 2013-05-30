طيران الإمارات ترعى قميص ريال مدريد

دبي- أعلنت طيران الامارات الخميس عن إبرام صفقة رعاية لقميص ريال مدريد وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم لمدة خمس سنوات حتى نهاية موسم 2017-2018 دون الكشف عن التفاصيل المالية.

ووقع الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس ادارة طيران الإمارات وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على الاتفاقية في مؤتمر صحفي بمعقل النادي في العاصمة الاسبانية.

وشهد المؤتمر عرضا لقميص ريال مدريد وهو يحمل شعار طيران الامارات عن طريق اربعة من أبرز لاعبي الفريق هم الجناح البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس ايكر كاسياس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع سيرجو راموس.

وقال الشيخ أحمد "يشكل اعلاننا اليوم عن رعاية القميص تطورا هائلاً في علاقتنا مع ريال مدريد وبلوغها مستويات أعلى. ستساعدنا العلاقة مع هذا النادي العالمي الشهير على تعزيز انتشار علامتنا التجارية من خلال تطوير علاقاتنا مع مشجعي الرياضة عبر العالم مع توثيق ارتباطنا مع نادٍ يحظى بقاعدة جماهيرية تعد من بين الأوسع على مستوى العالم."

واضاف "لعب النادي دور العامل المساعد المهم في نمو علامتنا واعمالنا التجارية في اسبانيا. نحن على ثقة تامة ان رعايتنا الجديدة لقميص النادي ستتيح لنا مواصلة النمو بزخم قوي لتعزيز ارتباط وتكامل علامتنا التجارية مع اسم ريال مدريد مما يوفر للمشجعين حول العالم تجربة فريدة."

وفاز ريال مدريد بكأس اوروبا تسع مرات وأحرز لقب الدوري الإسباني 32 مرة اضافة لفوزه بكأس الملك 18 مرة.

وذكرت تقارير اعلامية ان قيمة الصفقة تصل الى 30 مليون يورو (38.9 مليون دولار) في العام الواحد.

وقال بيريز "ندخل اليوم مرحلة جديدة من الشراكة مع طيران الإمارات التي سترعى قميص فريقنا للسنوات الخمس المقبلة. سيكون لهذا التحالف الاستراتيجي اصداء كبيرة لأن الطرفين يملكان حضورا عالمياً واسعا. نحن على ثقة تامة بما يحمله المستقبل لكلينا. نتطلع بشغف لمواصلة الريادة والمضي قدما في كل ما نفعله."

واضاف "قرار الارتباط مع طيران الإمارات مهم للغاية لفريقنا. انها شريكنا المثالي من دون شك كونها ناقلة عالمية تغطي شبكة واسعة من المحطات مما سيجعلنا أكثر قربا من قاعدة جماهيرنا ومشجعينا عبر القارات."

وتابع "سيتيح لنا هذا الارتباط مواصلة المنافسة بقوة على أعلى المستويات العالمية ومواجهة التحديات بتصميم أكبر على الاستمرار في تحقيق النجاح."

وتتضمن الاتفاقية حق طيران الإمارات في استخدام مرافق الضيافة الممتازة في الاستاد لإستقبال ضيوفها ومن بينها أماكن كبار الشخصيات واستخدام اللاعبين في عمليات الترويج وبعض المزايا والحقوق الاعلانية مع وضع العلامة التجارية للشركة في معقل النادي الاسباني.

وكانت شركة بيوين للمراهنات عبر الانترنت ترعى قميص ريال مدريد خلال اخر ست سنوات في صفقة ذكرت تقارير ان قيمتها تبلغ نحو 23 مليون يورو في العام الواحد.

وأعلن ريال مدريد الثلاثاء الماضي ان بيوين ستصبح الشريك الرقمي الاساسي للنادي في صفقة لعدة سنوات بعدما حولت الشركة تركيزها على التواصل الاجتماعي والالعاب والاندماج بين الانترنت واستخدام الهواتف المحمولة.

واقترب ريال مدريد بهذه الصفقة من غريمه التقليدي برشلونة بطل الدوري الإسباني والذي أبرم صفقة مع مؤسسة قطر مقابل نحو 30 مليون يورو في الموسم حتى 2016.

وفي الموسم الماضي أصبح ريال مدريد أول ناد لكرة القدم تتخطى ايراداته 500 مليون يورو وفقا لمؤسسة ديلويت للاستشارات المالية في يناير كانون الثاني الماضي.

وحقق ريال مدريد 513 مليون يورو مقابل 483 مليون يورو لبرشلونة ثم مانشستر يونايتد الانجليزي في المركز الثالث وله 396 مليون يورو.

وأبرم يونايتد بطل الدوري الانجليزي صفقة رعاية جديدة العام الماضي تتضمن وضع علامة شيفروليه التجارية للسيارات على قميص الفريق بداية من 2014 ولمدة سبع سنوات مقابل 559 مليون دولار.

وسينهي ريال مدريد الموسم السبت المقبل دون اي لقب كبير بعدما احتل المركز الثاني في الدوري المحلي وهزيمته امام اتليتيكو مدريد في نهائي كأس الملك اضافة للخروج من قبل نهائي دوري ابطال اوروبا.