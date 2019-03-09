وفاة الفنان الأردني سعد الدين عطية

أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين، عن وفاة الفنان الأردني، سعد الدین عطیة، اليوم السبت؛ بعد تعرضه لوعكة صحیة ألزمته دخول المستشفى.

وقال بيان للنقابة: ”مجلس نقابة الفنانين الأردنيين ينعى إليكم جميعًا زملاء، فنانين، أدباء، سياسيين داخل الوطن وخارج الوطن، الزميل الفنان الإنسان لسان حال الفن وإعلامه، سعد الدين عطية، الذي وافاه الأجل صبيحة هذا اليوم السبت 2019/3/9، لك الرحمة يا صديقنا وزميلنا جميعًا، ندعو الله ونبتهل إليه أن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بإذنه، اللهم أمين“.

مجلس نقابة الفنانين الأردنيين ينعى إليكم جميعا زملاء، فنانين، أدباء،سياسيين داخل الوطن وخارج الوطن الزميل الفنان الإنسان… Posted by Subhi Sharqawi on Saturday, March 9, 2019

وستشارك نقابة الفنانین، عصر الیوم، في تشييع جثمان عطية، الذي يعتبر من مؤسسي الحركة المسرحية في الأردن.

وقدم الفنان الراحل عشرات الأعمال الفنية، ومن أعماله في المسرح: مسرحية ”نور من السماء“، ومسرحية ”زواد ولد عواد“، و“لكل مجتهد نصيب“، و“على أبواب يثرب“، و“الورطة“، و“يا هملالي“، فضلًا عن عشرات المسلسلات التلفزيونية.