ماجد المهندس يعتذر عن حفل ربيع الثقافة بالبحرين

اعتذر الفنان ماجد المهندس عن مشاركته الغنائية في حفل مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين، الذي كان من المقرر أن يحييه يوم 14 آذار/ مارس الجاري.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، عبر ”إنستغرام“، عن اعتذار المهندس، مشيرة إلى أن هناك ظروفًا طارئة خاصة بالفنان العراقي، وراء هذا الاعتذار.

وأخطرت ”روتانا“ متابعيها ومحبي النجم العراقي، بأنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد للحفل، بعد اعتذار ماجد، قريبًا.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، منذ أمس الجمعة، أخبارًا تفيد بوفاة ماجد المهندس جراء تعرضه لحادث سير في المملكة العربية السعودية، إلا أن الفنان راشد الماجد نفى كل هذه الأنباء، مؤكدًا أن النجم العراقي يتمتع بصحة جيدة وأنه الآن يمارس حياته بشكل طبيعي.

يذكر أن ماجد المهندس مغنٍّ عراقي يحمل الجنسية السعودية منذ عام 2010، ويمتلك شعبية واسعة جدًا في الدول العربية، وخاصة دول الخليج.