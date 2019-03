الفنانة فريال يوسف تكشف سر انفصالها بعد 3 أشهر من زواجها (فيديو)

View this post on Instagram

الفنانة فريال يوسف تكشف سر انفصالها بعد 3 أشهر من زواجها كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف، تفاصيل انفصالها وإلغاء زفافها بعد 3 أشهر من عقد قرانها على رجل أعمال مصري. وقالت فريال، خلال لقائها ببرنامج "قطعوا الرجالة" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، إنها "ظلمت نفسها مع ذلك الشخص لأنه كان يستحيل أن تكمل معه حياتها، وإن قرارها الزواج من هذا الشخص كان غلطة منها، لأنه كان بناء على موقف تحدٍ مع والدتها، حين أصرت الأخيرة على زواجها، ووعدتها فريال بأن تتزوج أول شخص يتقدم لها، وهو ما تم بالفعل".