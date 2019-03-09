الفنانة فريال يوسف تكشف سر انفصالها بعد 3 أشهر من زواجها (فيديو)

كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف، تفاصيل انفصالها وإلغاء زفافها بعد 3 أشهر من عقد قرانها على رجل أعمال مصري.

وقالت فريال، خلال لقائها ببرنامج ”قطعوا الرجالة“ مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، إنها ”ظلمت نفسها مع ذلك الشخص لأنه كان يستحيل أن تكمل معه حياتها، وإن قرارها الزواج من هذا الشخص كان غلطة منها، لأنه كان بناء على موقف تحدٍ مع والدتها، حين أصرت الأخيرة على زواجها، ووعدتها فريال بأن تتزوج أول شخص يتقدم لها، وهو ما تم بالفعل“.

وأضافت أنه ”يوم كتب الكتاب كان فيه مؤشرات تقول فوقي لا تكتبي كتابك، فالمأذون عمل حادثة قبل وصوله، بعدها اشتعلت في نار الشمع إضافة إلى أمور أخرى“، مضيفة، ”والله لو كان جد كويس كنت وافقت، وكانت النهاية حينما كلفت شخصين بأن يسألوا عن هذا الشخص فاكتشفت أنه مريض نفسي بالكذب فقررت الانفصال“.

وفريال يوسف هي فنانة تونسية شاركت في فوازير رمضانية في تونس، إضافة للعديد من المسلسلات منها ”غالية“ و“عشقة“ و“حكايات“، مرورًا بـ“خضراء“ و“الكنز“ ومن ثم ”دروب المواجهة“، وصولاً إلى ”قمرة سيدي المحروس“، وبعد ذلك انتقلت إلى مصر لتشارك في مجموعة من الأعمال الفنية.