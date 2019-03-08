تم الاعتراف به بعد معركة استمرت 5 عقود‎.. تعرف على أقدم زواج مثلي

المصدر: ا ف ب

اعترفت الولايات المتحدة بأول زواج مثلي أقيم على أراضيها بعد معركة قضائية استمرت خمسة عقود، حيث حصل مايكل ماكونيل وجاك بيكر على إذن بالزواج في العام 1971 بفضل ثغرة قانونية.

ويعتبر مايكل ماكونيل وجاك بيكر، الثنائي المثلي الأول الذي يتزوج قانونيًا في البلاد وربما في العالم، لكن مسؤولين محليين رفضوا قبل عقود تسجيل هذا الزواج عندما اكتشفوا أن الاثنين من الجنس نفسه.

واضطر الثنائي لخوض معركة قضائية للاعتراف بزواجهما رسميًا انتهت العام الماضي.

وأوردت محطة ”إن بي سي نيوز“ الخميس، أن هذا الثنائي حصل على الجزء الأخير من الاعتراف بهذا الزواج، وهو الحق في منتفعات التقاعد الفدرالية كونهما زوجين منذ وقت طويل.

وقال جاك للمحطة ”هذا الأمر دليل على أن أول زواج لثنائي من الجنس نفسه سجل في الملفات الحكومية لأي دولة مدنية، حصل في مينيسوتا“.

واستغل هذا الثنائي كون تلك الولاية الواقعة في وسط غرب البلاد لا تمنع صراحة في السبعينات الزواج بين شخصين من الجنس نفسه.

ووقتها، غير بيكر اسمه إلى ”بات لين“ الذي يصلح للنساء والرجال ولم يذكر ماكونيل للشخص الذي سيزوجهما أن ”شريكته“ رجل، واستطاعا أن يحصلا على إذن شرعي بالزواج.

والعام الماضي، حكم قاضٍ في الولاية بأن زواجهما قانوني ما يعني أنهما لم يكونا في حاجة إلى الزواج مجددًا بعدما قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن زواج المثليين قانوني العام 2015.

وكان الاعتراف النهائي من الحكومة الفدرالية، إذ منحت إدارة الضمان الاجتماعي استحقاقات التقاعد للزوجين البالغين 77 عامًا بما أنهما متزوجان منذ 48 عامًا.

وسيحتفل الثنائي بالذكرى التاسعة والأربعين لزواجهما في أيلول/سبتمبر المقبل.