تم الاعتراف به بعد معركة استمرت 5 عقود‎.. تعرف على أقدم زواج مثلي

اعترفت الولايات المتحدة بأول زواج مثلي أقيم على أراضيها بعد معركة قضائية استمرت خمسة عقود، حيث حصل مايكل ماكونيل وجاك بيكر على إذن بالزواج في العام 1971 بفضل ثغرة قانونية. . ويعتبر مايكل ماكونيل وجاك بيكر، الثنائي المثلي الأول الذي يتزوج قانونيًا في البلاد وربما في العالم، لكن مسؤولين محليين رفضوا قبل عقود تسجيل هذا الزواج عندما اكتشفوا أن الاثنين من الجنس نفسه. . واضطر الثنائي لخوض معركة قضائية للاعتراف بزواجهما رسميًا انتهت العام الماضي. . والعام الماضي، حكم قاضٍ في الولاية بأن زواجهما قانوني ما يعني أنهما لم يكونا في حاجة إلى الزواج مجددًا بعدما قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن زواج المثليين قانوني العام 2015. . وكان الاعتراف النهائي من الحكومة الفدرالية، إذ منحت إدارة الضمان الاجتماعي استحقاقات التقاعد للزوجين البالغين 77 عامًا بما أنهما متزوجان منذ 48 عامًا. . وسيحتفل الثنائي بالذكرى التاسعة والأربعين لزواجهما في أيلول/سبتمبر المقبل. . . #إرم_نيوز #زواج_مثلي #أمريكا #منوعات #لايك #تفاعل #زواج #حوادث #قضايا #مثليين #Gay#america