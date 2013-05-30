سحب شهادات دورات نادي ماسوني أردني

عمّان ـ إرم

كان نادي الليونز المعروف بتوجهاته الماسونية عقد دورات لمرشدين تربويين في بعض المدارس في العاصمة عمّان، حول مهارات التعامل مع المراهقين بالتعاون مع جمعية روابي عمان الخيرية.

واعتبرت نقابة المعلمين أن اتخاذ إجراءات لحماية المنظومة القيمية للطلاب يعد أولوية من أولويات النقابة، فضلاً عما تنص عليه المادة 3 من قانون التربية والتعليم حول فلسفة التربية والتعليم.

تنص المادة على أن الأسس الفكرية للفلسفة التربوية تتمثل في الإيمان بالله تعالى والحفاظ على قيم الأمة، وصيانتها ما يتنافى مع سعي بعض الجهات إلى دس السموم الفكرية للطلاب في مثل هذه الدورات.

وسارعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات ناجزة، حيث طالبت الوزارة بفتح تحقيق فوري، وذلك بعد أن تنامى إلى علمها وجود شبهة الماسونية في هذه الدورات.