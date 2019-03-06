هل فقد باسم يوسف جمهوره بعد أن ظهر على ”بي بي سي“ ؟

استقبل النشطاء وجمهور الدكتور باسم يوسف، الإعلامي المصري الساخر، ظهوره بعد سنوات من الغياب، بحالة من الجدل بين مؤيد ومعارض، في حين سيطرت على تعليقات النشطاء حالة من الصدمة، وما أسماه المصريون“خيبة الأمل“، بعد حديث باسم عن النظام الغذائي بفضائية ”بي بي سي عربي“.

وكانت ملايين التوقعات قد فسرت برومو البرنامج وترويج باسم لحديثه عن النظام النباتي، على أنه إسقاط لانتقادات قادمة لمؤسسات الدولة في مصر، والحديث في السياسة، كما كان يفعل في أكثر من برنامج أثناء نظام حكم جماعة الإخوان، والرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وتوجيه الانتقادات والسخرية، ليجمع الملايين حوله.

وتحدث باسم في ظهوره عن النظام الغذائي، وفوائد بعض الأطعمة، والظروف الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية بسبب بعض الأطعمة، بالرغم من توقعات حديثه في السياسة والسخرية لظهوره في البرومو مع شخص يحمل ”صباع كفته“، الأمر الذي فسره البعض على أنه إسقاط على الانتقادات التي وجهت لعلاج مرضى الإيدز منذ سنوات من قبل لواء جيش يدعى إبراهيم عبد العاطي، ثم تبين عدم صدقه، وهو ما أثار جدلًا وسخرية على مواقع التواصل.

وانتقد آخرون طريقة برومو البرنامج. ومن بين التعليقات ”يا باسم البرومو بتاع الحلقة معمول على طريقة الصحف الصفراء وكان فعلا مضلل ومعظم الناس توقعت إن الموضوع سياسي، في ناس ركبها خبطت في بعض، وفي ناس فرحت. فطبيعي إن الناس اللي فرحوا واتوقعوا محتوى سياسي يحصل لهم احباط ويبقوا زعلانين شوية“، و“بقى انا بعد ما اشتريت اتنين كيلو لب و جمعت العيله عشان نتفرج تقوم تطلع تكلمنى عن الخس و الخضار يا باسييييم فين ايامك“، و“يا دكتور احنا بنحبك حتى لو ما اتكلمت فأي حاجه ..مثلا ريم ماجد ما بتتكلم فاي شيء الان فهل ممكن ننساها او يقل حبها في قلوبنا“.

فيما كتب آخرون عن إعجابهم بالموضوعات التي تناولها باسم في الحلقة، فكتبوا ”حلقه جامده موت يا باسم نتمنى منك انك تتكلم في الحلقه الجاي عن الاجهاض عند النساء المصريات …لانها بصراحة مشكله بعاني منها كل شباب مصر“، و“انا كمان مقتنعة ان نوعية الاكل بتعالج أمراض كتير .. واظن كونك فى الأصل دكتور ودارس فالرؤية عندك أوضح كمان“.

يذكر أن فضائية ”بي بي سي عربي“ أعلنت عن عودة الإعلامي الساخر باسم يوسف للظهور مرة أخرى، وذلك من خلال برنامج ”بي بي سي اكسترا“، حيث ظهر باسم في برومو الحلقات التشويقية يصاحبه صوت ”تيييييت“ كثيرًا، في إشارة إلى استخدامه ألفاظًا خارجة اضطرت القناة إلى حذفها، الأمر الذي فسره كثيرون على أنه انتقادات لإدارة البلاد في مصر.

وتوقف باسم يوسف عن الظهور في أعقاب ثورة 30 يونيو، وسافر بعد ذلك للخارج والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يعد إلى مصر حتى الآن.