تونس تنشد اكتشاف فرص استثمار جديدة لإنعاش اقتصادها المنهار (فيديو إرم)

احتضنت تونس، ملتقى دوليًا حول الاستثمار الأجنبي، وذلك في إطار سعيها للعودة إلى دائرة اهتمام المستثمرين عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على إنشاء المشاريع، وإعادة عجلة النمو إلى الدوران مجددًا.

وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، في تصريح خاص لموقع “ إرم نيوز“، على سعي الدولة التونسية لإحداث منظومة إحصائية دقيقة للاستثمار من شأنها المساعدة على اتخاذ القرار، مع مراجعة منظومة الحوافز المقدمة للمستثمرين.

وأوضح العذاري، خلال الملتقى الذي انعقد بشراكة بين وزارة التنمية والاستثمار التونسية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه يجب البحث عن آليات اقتصادية تُمكّن من تحفيز الاستثمار الخارجي، وتغيير مناخ الأعمال حتى يكون أكثر جاذبية للاستثمارات الخارجية، مشددًا على أن الحكومة التونسية بصدد دراسة مشروع قانون، وعرضه على البرلمان التونسي قصد دفع وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

من جانبه، قال ممثل عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، صبحي إبراهيم في تصريح لموقع “ إرم نيوز“، إن الملتقى شكّل فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف المستثمرين العرب في نطاق تطوير ودفع عجلة الاستثمار.

بدوره، بين ممثل عن هيئة الاستثمار في الأردن فراس يازم، أن مشاركة الأردن في ملتقى الاستثمار تتمثل في الحديث عن تجربتها في هذا المجال، ومحاولة استكشاف فرص الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد.

واعتبر ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، رازي الحاج، أن الهدف من الاستثمار الخارجي هو تحسين المزايا التفاضلية الإنتاجية لكل دولة، والبحث في الانعكاسات المباشرة على النمو وفرص العمل.

ويشهد الاقتصاد التونسي حالة ركود كبيرة، بعد تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت بنحو 7 بالمئة هذا العام، مقارنة مع سنة 2010.