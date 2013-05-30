خان سعيد نائباً لزعيم طالبان

باكستان- قالت مصادر في حركة طالبان الباكستانية الخميس إن مقاتلي الحركة اختاروا نائباً جديداً لزعيمها ليحل محل الرجل الثاني السابق الذي قتل في غارة أميركية بلا طيار بمنطقة وزيرستان الشمالية.

وقتل النائب السابق لزعيم الحركة ولي الرحمن في هجوم بصاروخ أطلقته طائرة أمريكية بلا طيار في وزيرستان الشمالية معقل الحركة على الحدود الشمالية الغربية لباكستان مع افغانستان وفقا لما ذكره مسؤولون أمنيون باكستانيون ومقاتلون.

وقال ثلاثة اعضاء في طالبان لرويترز إن لجنة من طالبان الباكستانية اجتمعت في وقت متأخر الأربعاء الماضي لإختيار نائب الزعيم الجديد بعد دفن ولي الرحمن.

وقال أعضاء الحركة إن الرجل الثاني الجديد خان سعيد (38 عاما) كان نائبا لولي الرحمن. وأضافوا أنه شارك في التخطيط لهجوم عام 2011 على قاعدة بحرية باكستانية في كراتشي قتل خلاله 18 شخصا الى جانب هروب جماعي من سجن عام 2012 فر خلاله نحو 400 متشدد.

وقال أحد أعضاء طالبان الباكستانية "هناك توافق مطلق على خان سعيد."

وهجوم الأربعاء بطائرة بلا طيار الذي قتل خلاله ستة آخرون هو الأول من نوعه الذي تشهده باكستان منذ الانتخابات العامة التي جرت في 11 مايو ايار الماضي والتي كانت هذه الهجمات الامريكية احدى القضايا الرئيسية المطروحة خلالها.

كما أنه أول هجوم من هذا النوع منذ أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تقلص برنامجها للطائرات بلا طيار.

ولم يؤكد البيت الابيض مقتل ولي الرحمن وفقا للسياسة المتبعة بعدم مناقشة غارات الطائرات بلا طيار.

لكن المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني قال إن ولي الرحمن "شارك في هجمات عبر الحدود في افغانستان ضد أفراد من القوات الأميركية وقوات حلف شمال الاطلسي وهجمات مروعة ضد مدنيين وجنود باكستانيين."