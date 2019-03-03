بلومبرغ: صندوق مشاريع كويتي – صيني برأسمال 10 مليارات دولار

كشفت وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الأحد، أن الكويت والصين تخططان لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تمويل إنشاء مدينة الحرير، وتطوير الجزر الكويتية الخمس.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن مناقشات تجري بين الجانبين لإنشاء الصندوق باسم ”طريق الحرير الكويتي – الصيني“، مبيّنة أن الصندوق قد يستثمر أيضًا في مشاريع إستراتيجية في الصين، ومناطق أخرى على خط مبادرة ”حزام واحد طريق واحد“.

وأفادت المصادر بأن ”الكويت والصين ستعملان على جمع 5 مليارات دولار للصندوق“، مرجحة في الوقت نفسه أن ”تعمل الكويت مع الشركاء الإستراتيجيين الصينيين لترتيب تمويل للمشاريع التي ستنفّذها، بما قد يؤدي إلى رفع قدرة الصندوق الاستثمارية حتى 30 مليارًا“.

وبموجب هذا الاقتراح، يمكن أن يعمل الداعمون للصندوق من الشركاء الإستراتيجيين في مشاريع الكويت الاستثمارية كمقاولين، إذ ذكرت المصادر أن ”المناقشات حول إنشاء الصندوق لا تزال في مرحلة مبكرة، ويمكن أن تتغير التفاصيل المرتبطة بحجمه وأهدافه الاستثمارية“.

ونقلت الوكالة عن خالد مهدي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قوله: ”إن مشروعي طريق الحرير، وتطوير الجزر هما ضمن خطة التنمية المعروفة بـ الكويت الجديدة حتى عام 2035.. وهناك ثلاثة متطلبات أساسية لتحقيق أي مشروع إستراتيجي، وهو إنشاء منطقة اقتصادية، وإشراك القطاع الخاص، والمخطط الرئيس“.

وتسعى الكويت التي تملك سادس أكبر احتياط نفط مثبت في العالم إلى تطوير المناطق الشمالية، وإقامة مشاريع إستراتيجية كبيرة، بما فيها مشروع طريق الحرير، في إطار برنامج يهدف على تنويع مصادر الدخل، وتحويل الإمارة إلى مركز أعمال إقليمي رئيس.

وتسير هذه المشاريع بالتوازي مع تطوير القطاع النفطي، لرفع القدرة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًّا لاستغلال الاحتياط الهائل المقدر بحوالي 100 مليار برميل.