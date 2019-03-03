مصنعو الروبوتات يقاطعون ”روبوت روسيا“ المحارب

تعاني شركة ”أندرويد تكنولوجي“ الروسية مع روبوتها المقاتل الجديد FEDOR بعد أن أعرض عنه عدد كبير من مصنعي قطع وأجزاء الروبوتات الميكانيكية حول العالم، بعد رؤيتهم الروبوت الروسي يطلق الرصاص على عدد من الأهداف الثابتة منذ عامين، ولكنه خيّب آمالهم.

وأوضحت الشركة الروسية أن مجموعة من شركائها لتصنيع روبوتها المقاتل قد تخلوا عن شراكتها؛ ما دفعها نحو البحث عن مصادر جديدة لتدعيم مصانعها بقطع الغيار اللازمة لتصنيعه بأسرع وقت ممكن، وفقًا لتصريحات المدير التفني بالشركة إيفجيني دودوروف.

وأشار دودوروف إلى أن 40% من أجزاء ”فيدور“ يتم تصنيعها محليًّا داخل روسيا، ولكنها تأمل أن تقوم بتطويره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن روسيا وشركاتها القومية ستعمل بشكل مكثف على محاربة هذا الحظر المنظم للتعامل معها كي تتمكن من تصنيع روبوتاتها بنسبة 100% .

وأكدت الشركة الروسية أن روبوتها سيتكلف أقل كثيرًا من 18 مليون دولار، تكلفتها شركة Boston Dynamics لتصميم وتصنيع روبوتها Atlas الشهير بحركاته الاستعراضية المميزة.

ومن المتوقع أن يخرج ”فيدور“ قريبًا في رحلة إلى الفضاء على متن مركبة Federatsiya الروسية وبصحبته عدد من رواد الفضاء البشر إلى مدار الأرض المنخفض، ولكنه لم يتحدد بعد موعد تلك الرحلة.