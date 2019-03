وفاة الفنان الأردني الشهير نبيل المشيني ”أبوعواد“

View this post on Instagram

وفاة الفنان الأردني الشهير نبيل المشيني ”أبو عواد“ توفي في العاصمة الأردنية عمان، السبت، الفنان الأردني نبيل المشيني، المشهور بشخصية ”أبو عواد“ في المسلسل المحلي ”حارة أبو عواد“، عن عمر ناهز 80 عامًا. . . #إرم_نيوز #الأردن #نبيل_المشيني #وفاة_نبيل_المشيني #أبو_عواد #حارة_أبو_عواد #فنان_أردني #فن #فنون #مشاهير #منوعات #أخبار #تفاعل #أخبار #الأردن #عمان #Amman #Jordan Abu_awad