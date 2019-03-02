وفاة الفنان الأردني الشهير نبيل المشيني ”أبوعواد“

توفي في العاصمة الأردنية عمان، السبت، الفنان الأردني نبيل المشيني، المشهور بشخصية ”أبو عواد“ في المسلسل المحلي ”حارة أبو عواد“، عن عمر ناهز 80 عامًا.

ونعى نقيب الفنانين حسين الخطيب، المشيني وكتب على صفحته على ”فيسبوك“ قائلًا، ”إيمانًا بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق الذي وافته المنية وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك“.

ونبيل المشيني من مواليد 1939 ولد في مدينة القدس، وهو ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وأخ الفنان الذي رحل في سن مبكرة أسامة المشيني.