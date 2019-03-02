أغلى فندق في العالم.. 200 ألف دولار لليلة الواحدة (صور)

كشف الفنان البريطاني داميان هيرست، النقاب عن أغلى جناح فندقي في العالم، مؤكدًا على أن الإقامة فيه تصل إلى 151 ألف جنيه إسترليني (نحو 200 ألف دولار)، مقابل أن تقضي ليلة في غرفة تشبه المتاحف الفنية.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يتم استقبال الزوار من قبل 3 سمكات من قرش النمر، التي يبلغ طولها 13 قدمًا عبر أحواض مائية ضخمة، في حين يحتوي الفندق على جناح مكون من طابقين، تبلغ مساحته 9000 متر مربع، حيث يبدو مثل فيلا في السحاب.

وأوضح هيرست أن الجناح يحتوي على قطع أصلية خاصة به، لأن أصحاب الفندق سمحوا له بتشييد الجناح بشكل يتناسب مع ذوقه الفني، وملئه بالعديد من أعماله الفنية الخاصة.

وأشاد بما فعله أصحاب الفندق، حيث حرصوا على إضافة منظر النخيل، واصفًا إياهم بجامعي القطع الفنية النادرة، منوهًا إلى أن الفندق يخلق حالة فنية استثنائية.

ويعيش زوار الفندق تجربة لا مثيل لها، بدءًا من الخادم الشخصي على مدار اليوم، وصولًا لوسائل الراحة والترفيه وإمكانية الولوج لجميع خدمات الفندق، مثل النادي والمسرح ومراكز التسوق والتصوير، بالإضافة إلى وجود سائق بسيارة للتجول في أرجاء المدينة.

وكان الفندق قد احتل أغلفة المجلات العالمية، عندما اتهمت عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو، باغتصابها داخل أحد أجنحته.