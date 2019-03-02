 علامات المرض تظهر على إليسا بعد جراحة في بروكسل (صورة)

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا قلق جمهورها ومتابعيها عليها، بعد ظهورها مع إحدى صديقاتها، لأول مرة، عقب إجرائها عملية جراحية في بروكسل.

وبدت إليسا في الصورة بأيدٍ منتفخة، نتيجة العملية الجراحية التي أجرتها في يدها اليمنى للتخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي.

وكتبت إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوين الصغير ”توتير“، تعليقًا على الصورة تقول فيه: ”صباح الخير لمحبيني“.

وانهالت التعليقات عليها من محبيها، الذين حرصوا على الاطمئنان عليها، متمنين لها أن تكون بخير وفي أفضل حال عقب الجراحة التي خضعت لها في بلجيكا.

وعادت إليسا إلى منزلها الأسبوع الماضي، بعد إجرائها عملية جراحية في بروكسل، وعقب عودتها لمنزلها، كتبت على ”تويتر“: ”أنا بمنزلي الجميل.. أفتقدكم“.

وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت مؤخرًا صورة لها عبر ”انستغرام“ تظهر فيها إحدى يديها بشكل واضح، بينما وضعت يدها الأخرى خلف ظهرها، ربما لتجنب الكشف عن الضمادات التي تغطيها.