 علامات المرض تظهر على إليسا بعد جراحة في بروكسل (صورة)

View this post on Instagram

علامات المرض تظهر على إليسا بعد جراحة في بروكسل بدت إليسا في الصورة بأيدٍ منتفخة، نتيجة العملية الجراحية التي أجرتها في يدها اليمنى للتخلص من احتقان المياه الناتج عن العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض سرطان الثدي. وكتبت إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوين الصغير ”توتير“، تعليقًا على الصورة تقول فيه: ”صباح الخير لمحبيني“. . . #إرم_نيوز #بروكسل #إليسا #غناء #سرطان #مرض_السرطان #علاج #عملية_جراحية #منوعات #غناء لايك #لايكات #مشاهير #تفاعل #تويتر #بلجيكا #elissa #song #arabic_song #arts