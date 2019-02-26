محكمة إسبانية تستدعي المغنية شاكيرا بـسبب ”التهرب الضريبي“

استدعت محكمة في إقليم كتالونيا الإسباني، المغنية الكولومبية شاكيرا للمثول أمامها يوم 12 من شهر يونيو/حزيران المقبل، لتواجه اتهامات بالتقاعس عن دفع ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو ما يُعادل 16.5 مليون دولار.

ونُشر بيان استدعائها من المحكمة والذي حمل تاريخ 22 من شهر يناير/كانون الثاني، يوم الثلاثاء.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات في شهر ديسمبر/كانون الأول زاعمين أن شاكيرا تقاعست عن دفع ضريبة على دخل حصلت عليه بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي قالوا إنها عاشت خلالها في الإقليم.

وقال مندوبون عن شاكيرا في بيان بعد توجيه الاتهامات إن المغنية لم تكن تقيم في إسبانيا إلا بعد عام 2015 وأوفت بكل التزاماتها الضريبية.