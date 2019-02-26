سيارة BMW تفهم إشارات يدك وما تقوله بسهولة (فيديو)

كشفت شركة BMW الألمانية عن نظام جديد للتحكم بسياراتها يسمح لقائدي السيارات وراكبيها أن يتحكموا ويتفاعلوا مع أزرار السيارة ويتعرفوا على ما تقوم به، كما يمكنهم أن يشغلوا مختلف مزايا السيارة ويحصلوا على معلومات عن ما حولهم بواسطة حركة أصابعهم وأوامرهم الصوتية.

وأوضحت الشركة، في مقطع الفيديو المنشور على قناتها على يوتيوب، أن النظام الجديد مزود بعدد كبير من المستشعرات والكاميرات التي ترصد حركة أيدي قائد وركاب السيارة وكذلك حركات أعينهم، بالإضافة إلى عدد من الميكروفونات لالتقاط أوامرهم وأسئلتهم بأصواتهم بحيث تسهل الإجابة عنها بسهولة وبشكل مباشر في الوقت الفعلي.

وشرح الفيديو ميزة رائعة خاصة بإمكانية قيامك بسؤال السيارة عن وظيفة زر معين أو كيفية القيام بشيء معين داخل السيارة، وتتم الإجابة على سؤالك بوضوح من خلال النظام الذكي.

إضافة إلى التفاعل داخل السيارة، فإن النظام الذكي يسمح لك بالتعرف على ما يحيط بك من أماكن ومناطق تمر بها خلال رحلتك عن طريق سؤال النظام، والذي يأتي إليك بالإجابة الفورية عبر اتصال السيارة بالإنترنت وكذلك نظام فوري لرصد موقع السيارة في الواقع الفعلي لإدراك ومعرفة ما يتواجد حولها من أماكن ومتاجر.

ووعدت الشركة الألمانية بأن يصل نظامها الجديد إلى سيارتها المستقبلية iNEXT بحلول عام 2021.