سكان منطقة نائية يتزلجون بخشب الصنوبر وشعر الخيل (صور)

يتزلج سكان الأماكن الجليدية المُنعزلة في سلسلة جبال ”ألتاي“ في آسيا الوسطى، ويُقال إنها أول جبال ظهرت فيها فكرة التزلج، على زلّاجة يصنعونها من خشب الصنوبر، ويحركونها بعصا واحدة يعدونها من شعر الخيل.

وصوّر المُخرج النرويجي يوهان ويلدهاجن فيلمًا وثائقيًّا عن هذه الممارسة في الجزء البعيد من الصين المستقلة الشمالية وقرية خوم المعزولة بجبال التاي، حيث رصد في مشاهد مصوّرة مُمارسة السكان المحليين من الصينيين والكازاخستانيين والمنغوليين، وهم يتزلجون بهذه الطريقة ببراعة فائقة دون ارتدائهم أحذية التزلج.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يعود التزلج باستخدام خشب الصنوبر وشعر الخيل إلى أكثر من 10 آلاف سنة، حيث كان نفعيًّا بحتًا، وفي منتصف القرن التاسع عشر أصبح نشاطًا ترفيهيًّا شائعًا.