مركبة بديلة للدراجات والسيارات بدون رخصة قيادة (صور وفيديو)

نجحت شركة فرنسية لصناعة السيارات في وضع مفهوم جديد للمركبات، بإنشائها مركبة كهربائية جديدة من نوعها، يمكن أن تكون بديلةً عن السيارات والدراجات، حيث يمكن قيادتها والتنقل عبرها بين الحياة الحضرية بدون الحصول على رخصة قيادة.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة ”ديزين“ البريطانية أن شركة ستروين صممت المركبة التي أطلقت عليها اسم ”إيمي وان“ بدون عوادم ملوثة للبيئة، حيث يُمكنها السير لرحلة تصل إلى خمس ساعات، وبسرعة تصل قوتها إلى 28 ميلًا/ ساعة.

وأضافت الصحيفة أن الشركة صنعتها بحجم متواضع، حيث يبلغ طولها 2.5 متر، وعرضها 1.5 متر، مع سقف قابل للطي، ومقابض مطاطية، وأبواب مرنة.

ومن المُقرر عرض النموذج الأول للمركبة في معرض جنيف للسيارات السنوي، في شهر مارس/ آذار القادم.