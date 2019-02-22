الرابحون والخاسرون من رحيل تركي آل الشيخ عن نادي بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رحيله عن ملكية نادي بيراميدز وتصفية جميع حساباته بعد أن ودّع أصدقاءه ونشر بيان بيراميدز بنقل ملكية النادي لرجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

ومنذ بداية تجربة بيراميدز بشراء آل الشيخ نادي الأسيوطي سبورت وتحويله إلى اسم بيراميدز وضخ ملايين الدولارات في هذا الفريق لمنافسة الأهلي والزمالك، والجميع يتابع هذه التجربة عن شغف حتى أعلن آل الشيخ انسحابه ورحيله عن المشهد.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ أبرز الرابحين والخاسرين من رحيل آل الشيخ عن ملكية نادي بيراميدز:

إدارة الأهلي الرابح الأكبر

تبدو إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب الرابح الأكبر من رحيل آل الشيخ عن نادي بيراميدز خاصة أن العلاقة وصلت إلى مرحلة الحرب المتبادلة بين آل الشيخ والخطيب.

ودخلت إدارة النادي الأهلي في صِدامات بالجملة مع تركي آل الشيخ مؤخرًا بعد أن تراجع الأهلي عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز كما خرج آل الشيخ ببيانات عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ مؤكدًا أن مجلس الأهلي حصل على هدايا وتبرعات وساعات ودعم في فترة الانتخابات وهو ما جعل مسؤولي القلعة الحمراء في حالة غضب من تصريحات آل الشيخ.

وأعلن الأهلي مؤخرًا مقاطعته البطولة العربية في وجود تركي آل الشيخ رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم، كما أن الأهلي أعلن رفضه قرار اتحاد الكرة بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بالكأس.

وقال شريف عبدالفضيل مدافع الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن آل الشيخ لم يدرك قيمة جماهير الأهلي وإدارته وهو ما وضعه في صدام كبير مع القلعة الحمراء.

وأضاف أن ”الأهلي تمسك بموقفه في قضية تبديل مباراة بيراميدز بالدوري والكأس وهو ما يؤكد قوة موقفه وجماهيريته التي دفعت آل الشيخ للرحيل عن المشهد الكروي“.

الزمالك ومناصرو بيراميدز الأكثر حزنًا

يبقى مسؤولو نادي الزمالك الأكثر حزنًا برحيل آل الشيخ عن نادي بيراميدز؛ خاصة في ظل العلاقة القوية بين إدارة القلعة البيضاء وآل الشيخ.

ودعم آل الشيخ نادي الزمالك بتمويل راتب السويسري كريستيان غروس المدير الفني بجانب عدة صفقات على رأسها الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمغربي خالد بوطيب.

وحرص آل الشيخ على زيارة نادي الزمالك ونال استقبالًا حافلًا من جانب أعضاء القلعة البيضاء ومسؤولي النادي وعلى رأسهم مرتضى منصور رئيس الزمالك.

ويبقى هناك أكثر من مناصر لنادي بيراميدز ممن ينتمون للمنظومة سواء الإدارة المتمثلة في حسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة أو الإعلاميين أمثال أحمد عفيفي وخالد الغندور ورضا عبدالعال وإبراهيم سعيد بخلاف بعض اللاعبين الذين انضموا إلى بيراميدز من أجل آل الشيخ مثل البرازيلي كينو وعبدالله السعيد والسوري عمر خريبين والبيروفي كريستيان بينافينتي.

وقال رضا عبدالعال، نجم الزمالك الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن آل الشيخ حاول تطبيق تجربة جديدة ومميزة تساهم في تطوير الكرة المصرية ولكنه اصطدم بموروثات صعبة ونفوذ إدارة الأهلي.

وأضاف أن ”آل الشيخ قدّم تجربة مميزة ونجح في منافسة الزمالك على القمة وتفوق على الأهلي ويكفي أن الأهلي كان يخشى مواجهة بيراميدز في الكأس“.

غموض مصير نجوم بيراميدز

يحيط الغموض بمصير بعض نجوم بيراميدز خاصة أن آل الشيخ كان الممول الرئيسي لتدعيم الفريق وضم نجومه ومدربه الأرجنتيني رامون دياز.

ورغم انتقال ملكية النادي لنائب الرئيس سالم الشامسي إلا أن الغموض يحيط بمصير هذه التجربة في المرحلة القادمة.