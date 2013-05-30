تويوتا تبيع 158 ألف سيارة بالخليج

سجلت مبيعات تويوتا ارتفاعاً بنسبة 23% في الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مستحوذةً بذلك على حصة سوقية بلغت 39,6%. وجاء هذا النمو الملحوظ خلال الربع الأول في أعقاب مبيعات قياسية حققتها تويوتا في العام المنصرم تجاوزت 593,000 مركبة.

هذا وقد حققت المركبات الرياضية متعددة الإستعمالات من تويوتا مبيعات لـ 18,443 مركبة "تويوتا برادو" مسجلة نمواً في المبيعات بنسبة 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بيعت 3,057 مركبة "راف فور" بتصميمها الجديد لتسجل زيادة في المبيعات بنسبة 51% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما في فئة مركبات الـ "سيدان" فقد حظيت "تويوتا أفالون" الجديدة باستجابة كبيرة من العملاء في المنطقة، حيث تم بيع 3,998 مركبة مسجلة بذلك زيادة في المبيعات بلغت 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بيعت 9,221 مركبة "ياريس سيدان" مسجلةً زيادة في المبيعات بلغت 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأطلقت تويوتا خلال الربع الأول من العام الحالي مركبة "أفالون 2013" بدول مجلس التعاون الخليجي، وأطلقت كذلك "راف فور 2013" التي أعيد تصميمها كأول سيارة "كروس أوفر" رياضية متعددة الاستعمالات.

وقال نوبويوكي نيغيشي، الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان صحفي: "من خلال مجموعة مركباتنا المتميزة والتي تدعمها خدمات ما بعد البيع، يتواصل النمو الكبير في مبيعاتنا خلال الربع الأول كاستمرار للزخم القوي الذي حققناه في العام الماضي".