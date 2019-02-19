حقيقة تطاول النجم توم كروز على ضباط البحرية الأمريكية أثناء تصوير فيلم (صور)

كشفت البحرية الأمريكية حقيقة تطاول نجم هوليود توم كروز على الضباط أثناء تصوير الجزء الجديد من فيلمه ”Top Gun“.

وقال مسؤول في البحرية، لم يفصح عن اسمه، إن تقارير تعامل كروز بطريقة وقحة مع البحارة على متن سفينة USS Theodore Roosevelt في سان دييغو، ليست دقيقة.

وكان أحد أعضاء الخدمة قد زعم أن كروز كان غير مهذب مع أفراد الطاقم أثناء تصوير مشاهده، وأنه أغضب طاقم السفينة بتكبره، حسبما ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال أحد أفراد طاقم السفينة إن كروز أخبر الذين كانوا على متن السفينة ألا ينظروا إليه أو يلامسونه، إلا أن المسؤول أوضح أن كروز تعامل بكرم ومهنية أثناء التصوير مع جميع البحارة.

وقال قائد سلاح البحرية الذي تحدث إلى شبكة ”إن.بي.سي“، إن كروز تصرف بطريقة معاكسة تمامًا للتقارير التي انتشرت مؤخرًا، مضيفًا ”أنه ربما أخطأ في تفسير الأوامر المتعلقة بالتفاعل المناسب مع النجوم وأولئك الذين يعملون في الفيلم، بعدم الاقتراب من الممثلين أثناء تصويرهم وعدم استخدام الهواتف المحمولة“.

وأشار المسؤول إلى أن كروز خاطب الطاقم وشكر الجميع شخصيًا على دعمهم، مؤكدًا عدم التهاون مع من يظهر عدم احترام لأعضائها.

ومن المقرر عرض الجزء الجديد من فيلم ”Top Gun“ في 26 من شهر حزيران/يونيو من عام 2020.