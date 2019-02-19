بولندا تطالب إسرائيل بالاعتذار على تصريحات ”معادية“ لها

طالب نائب رئيس الوزراء البولندي، ماريك سوسكي، إسرائيل بالاعتذار لبلاده، على إثر وصف القائم بأعمال وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بولندا، بالبلد المعادي لليهود.

جاء ذلك، في تصريحات أدلى بها سوسكي، لوكالة الأنباء الرسمية بالبلاد، الثلاثاء.

وأشار سوسكي إلى ضرورة اعتذار إسرائيل عن هذه التصريحات، حتى لا تتضرر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أن تصريحات الوزير الإسرائيلي يمكن أن تسبب ”جمودًا“ في العلاقات الثنائية، وأن بلاده لا تقبل ما وصفها بـ“الافتراءات“.

وكان كاتس، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، قد اتهم في وقت سابق، بولندا ، بـ“عداء اليهود، وشعبها بتوارث الحقد ضدهم“.

بدوره، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال الفترة الماضية، وارسو، بالتواطؤ مع النازيين ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية.

وعلى إثر هذه التصريحات، ألغى رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيسكي، مشاركته بقمة دول ”فيسغراد“ التي يشارك فيها قادة بلدان إسرائيل، وبولندا، وهنغاريا، بالإضافة إلى تشيكيا وسلوفاكيا، التي كان من المزمع تنظيمها في إسرائيل، الثلاثاء.

ورفض مورافيسكي هذه التصريحات، ووصفها بالعنصرية، والمثال على العداء لبولندا.