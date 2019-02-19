أسعار الذهب تستقر قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في 10 أشهر، يوم الثلاثاء، مع تضاؤل جاذبية الدولار بفعل حالة التفاؤل إزاء محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسيًا مرتفعًا بفعل مخاوف تتعلق بالمعروض.

وفي الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.2% إلى 1323.28 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد لامس 1327.64 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوياته منذ 25 أبريل/ نيسان.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1326.4 دولار للأوقية.

وتستضيف واشنطن في وقت لاحق اليوم جولة جديدة من المحادثات بين بكين والولايات المتحدة لحل نزاعهما التجاري، ويعقب ذلك جلسات أعلى مستوى على مدار الأسبوع.

وقالت المحللة في ”أرغونوت“ للأوراق المالية، هيلين لاو: ”إذا حدث تقدم في محادثات التجارة فستكون هناك شهية متزايدة لعملات الأسواق الناشئة، وسيحل الضعف بالدولار الأمريكي“، مضيفة أن الدولار سيفقد إغراء الملاذ الآمن، وهو ما سيدعم الذهب.

ولامس البلاديوم ذروة جديدة عند 1475.5 دولار للأوقية. وصعد المعدن حوالي 17% منذ بداية العام الحالي.

وتعزز الطلب على المعدن المستخدم في الحفز الذاتي بفعل عجز في المعروض بالسوق وسط تشديد في معايير الانبعاثات.

ونزلت الفضة 0.5% إلى 15.72 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4% مسجلاً 804.96 دولار للأوقية بعد أن لامس 807.5 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من فبراير/ شباط.