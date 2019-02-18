وصلة رقص جديدة للفنانة أبرار تثير غضب الكويتيين (فيديو)

أثارت الفنانة أبرار الكويتية موجة غضب في الشارع الكويتي، بسبب تقديمها وصلة رقص عبر مقطع فيديو على موقع الواصل الاجتماعي ”سناب شات“.

وظهرت أبرار وهي مرتدية فستانًا قصيرًا وترقص على أنغام أغنية الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجديدة ”قومي“، فضلاً عن رقصها على أنغام أغاني خليجية أخرى.

واعتبر العديد من متابعي الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، ما قدمته إهانة لهم وإساءة لشكل الكويتيات، مؤكدين أن مافعلته هو عدم احترام لتقاليد وعادات المجتمع الخليجي.

وعلّقت إحدى متابعاتها قائلة: ”مصختها صج ! هذي ما يسمونها حريه! هذا يسمونه خفه وقلة عقل وثقل وقلة حيا وما في احترام للمجتمع والسن اللي اهيه فيه وبناتها ما شاء الله طولها“.

ووافقها الرأي آخر، حين قال ”مدري ليه يعتبرون اللبس القصير جمال ترا بالعكس لحمك الرخيص مقزز“، في حين اعربت أخرى عن استيائها، قائلة: ”هالعجيز هذي متى تتوب، ما تدري إنها خلاص انتهت صلاحيتها، لو تسوي اللي تسويه ما أحد راح يطل بخشتها ولا يتابعها“.

وتساءلت إحدى متابعيها: ”هاذي وين زوجها عنها والمصيبة عندها عيال شنو هالوقاحة“.

وكانت الفنانة أبرار الكويتية قد هددت بمقاضاة ومحاسبة كل من يقوم بسبها أو الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحتفظ بصور كل التعليقات السلبية والسب الذي يكتبه أي متابع لها.

وقالت أبرار، في مقطع فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“: ”ودي أقول كلمة حق الناس اللي قاعدين يكتبوا تحت صوري سب ويعيبون ومواضيع سلبية، حبايبي إن شاء الله باخد حقي بالقانون“.