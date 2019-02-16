سلافة معمار تفتتح مشاهد ”مسافة أمان“ بدمشق

بدأت النجمة السورية سلافة معمار تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل ”مسافة أمان“، إنتاج إيمار الشام وإخراج الليث حجو، وتأليف إيمان سعيد، في العاصمة السورية دمشق.

وجمعت المشاهد الأولى من العمل، الذي انطلق تصويره أمس الجمعة، في العاصمة السورية دمشق، إلى جانب سلافة معمار كلًا من: خالد القيش وكرم الشعراني.

وتؤدي معمار دور ”سلام“، إحدى الشخصيات الرئيسية في العمل، التي تتمحور حولها العديد من الأحداث، وهي طبيبة، تتعرض لضغوطاتٍ كبيرة بسبب مهنتها، وتعيش تحولات عاصفة؛ بعد فقدان زوجها، واكتشاف حقائق صادمة عنه.

وخلال أحداث العمل، ستجد ”سلام“ نفسها أمام حب بديل لاتدري إن كان مسافة الأمان الخاصة بها، وسط المخاوف والأزمات التي تواجهها.

يشار إلى أن ”مسافة أمان“ هو سلسلة درامية اجتماعية، ذات طابع تشويقي، مؤلفة من ثلاثين حلقة، سيتابع الجمهور خلالها حكايات عدة، لشخصياتٍ تتجنب مزيدًا من الخسارات، وتسعى بخجلٍ، نحو حبٍّ هنا، وفعلِ فرحٍ هناك، والهروب نحو المجهول؛ أملًا بالخلاص.