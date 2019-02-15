هل تأكد طلاق العاهل المغربي من عقيلته الأميرة سلمى؟

عزّز غياب عقيلة العاهل المغربي محمد السادس، لالّا سلمى، عن مراسيم استقبال ملك إسبانيا وعقيلته الملكة ليتيزيا بالرباط، وعن حفل العشاء المنظم على شرفه خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة يومي 13 و14 فبراير الجاري، من تكهنات الطلاق بين الملك والأميرة.

المجلة الإسبانية ”هولا“، التي كانت أول من نشر خبر الطلاق في 21 آذار/مارس 2018، عادت لتؤكد أن ”11 شهرًا من الانفصال، قرار طلاق نهائي ولا رجعة فيه“.

وأضافت أن ”الزوجة السابقة للملك ستبقى خارج المجال العام، وتكتفي بالمحيط الخاص الذي يسمح لها بالتواجد الدائم مع أبنائها“.

كما أوردت المجلة، التي تعتبر ”مقربة من القصر المغربي“، تفاصيل عن الحياة الجديدة للأميرة بعد الانفصال، حيث أكدت أنها لن تقيم خارج المغرب لا في فرنسا ولا في اليونان حيث تملك إقامة خاصة، لكن ذلك لن يمنع من سفرها إلى الخارج بين الحين والآخر.

فبالنسبة لها البقاء بالقرب من أبنائها ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة خديجة أمر مهم، وكذلك الاستمرار في العيش وسط أصدقائها المقربين وأغلبهم من الفنانين والرياضيين، حسب نفس المصدر.

كما أشارت المجلة إلى الدعم الكبير الذي تلقته الأميرة سلمى من ابنها ولي العهد، خصوصًا عند حضورها نوفمبر الماضي مراسيم عزاء جدتها، التي تولت تربيتها بعد وفاة والدتها بسبب مرض السرطان.

وخلفت الأميرة لالا سلمى فراغًا إعلاميًا واضحًا بعد غيابها لتميزها بطلة جميلة وأنيقة جدًا، خصوصًا على مستوى الأنشطة التي تعود المغاربة على تواجدها بها، كمهرجان الموسيقى الروحية بفاس وأنشطة جمعية لالا سلمى لمحاربة داء السرطان، وأيضًا خلال المراسيم الرسمية إلى جانب العاهل محمد السادس.

وقد تولت الأميرات شقيقات الملك مجموعة من المهام الرسمية لسد هذا الفراغ، كما أصبح ولي العهد الشاب مولاي الحسن يرافق والده أو ينوب عنه في الأنشطة الرسمية داخل البلاد وخارجها.

وكان آخر ظهور للأميرة لالا سلمى ليلة الجمعة 11 يناير المنصرم، حيث تناقلت مواقع التواصل صورة للسيارة التي أوصلتها رفقة ابنتها الأميرة خديجة إلى قاعة سينما ”أطلس“ الموجودة أمام مقر البرلمان بالرباط .

وذكر شهود عيان حينها أن الأميرة ”ظهرت كعادتها أنيقة ومبتسمة أمام الحاضرين، بمعية ابنتها الأميرة خديجة، التي تحب السينما كثيرًا“، وأن ”الأميرتين دخلتا السينما في ظروف عادية، حيث كان الحضور سعيدًا بتواجدهما“.