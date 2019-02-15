نمو اقتصاد تونس 2.5% في 2018 مقابل 1.9% في 2017‎

نمو اقتصاد تونس 2.5% في 2018 مقابل 1.9% في 2017‎

المصدر: رويترز

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أنّ اقتصاد تونس سجل نموًا بلغ 2.5 بالمئة في 2018، مقارنة مع 1.9 بالمئة في السنة السابقة.

وقال المعهد الوطني للإحصاء: إنّ النمو الاقتصادي قادته زيادة نسبتها 2.2 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

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