نمو اقتصاد تونس 2.5% في 2018 مقابل 1.9% في 2017‎

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قال المعهد الوطني للإحصاء: إنّ النمو الاقتصادي قادته زيادة نسبتها 2.2 بالمئة في الربع الأخير من 2018.