طائرة خاصة تنقل نجوم الفن العراقي إلى السعودية لحفل افتتاح قناة ”MBC العراق“

اتجه عدد من نجوم الفن في العراق على متن طائرة خاصة إلى السعودية، وذلك للمشاركة في حفل افتتاح قناة “ MBC العراق“.

وتداول ناشطون ومدونون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للنجوم وهم متجهين بطائرة خاصة إلى السعودية لحضور افتتاح القناة، بدعوة من وزارة الثقافة السعودية.

وفي وقت سابق، كشفت مجموعة MBC الإعلامية السعودية، عن خطة لإطلاق قناة ترفيهية موجهة لكافة أفراد الأسرة العراقية.

وقد شن عدد من القوى السياسية العراقية، المقربة من إيران -في وقت سابق- هجومًا على قناة ”MBC العراق“ قبل انطلاقها بشكل رسمي، معتبرة أن افتتاح القناة ”نوع من تدخل السعودية في الشأن العراقي“.

في المقابل، عبّر عدد من الإعلاميين العراقيين، ومدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ترحيبهم بافتتاح قناة ”MBC العراق“، مؤكدين أنها ستكون قناة العائلة العراقية الأولى، حسب قولهم.

وسينطلق بثّ القناة رسميًا اعتبارًا من مساء الأحد 17 شباط/فبراير المقبل، فيما سيكون الجمهور العراقي على موعدٍ مع إطلالتينِ خاصتينِ للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان ”شتاء طنطورة“ في المملكة العربية السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق وأَعلامه، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/فبراير 2019.

أما الإطلالة الثانية، التي تسبق ذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي للقناة، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بموسمه السادس، السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساءً بتوقيت العراق.