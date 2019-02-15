ريال مدريد يحتج على عدم فتح تحقيق ضد جماهير أتلتيكو مدريد

ذكر الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو أن ريال مدريد لا يفهم سر التعامل بازدواجية مع قضايا ديربي العاصمة الإسبانية، والذي جمع أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الليغا وانتهى ملكيًا 3/1.

وقال الصحفي في عموده على صحيفة ”أس“ إن رابطة الدوري الإسباني احتجت على احتفال الويلزي غاريث بيل بالهدف الثالث وطالبت لجنة المنافسة بدراسته وإمكانية عقابه، بينما سكتت عن تصرف جماهير أتلتيكو مدريد اتجاه الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

وتعرض الحارس البلجيكي لمعاملة سيئة من الجماهير التي لم تغفر له توقيعه لريال مدريد؛ لأنه لعب في صفوف أتلتيكو مدريد 3 مواسم سابقًا قبل العودة لتشيلسي، حيث رمته بمجسمات فئران وولاعات وزجاجات وشتمته طيلة اللقاء، كما رفعت لافتة كتبت عليها ”تيبو الجرذ“.

ورغم أن الحارس البلجيكي أبلغ الأمن بمخاوفه من التعامل السيئ للجماهير، لكن لم يتم منع اللافتة ولا حمايته من كل الأشياء التي رميت خلف مرماه.

وأبلغ ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني بالأحداث، واحتج على سلوك جماهير الجار والغريم، لكن رابطة الدوري الإسباني اكتفت بإصدار بيان يدين النجم الويلزي دون الحديث عن تصرفات جماهير أتلتيكو مدريد.

ويواجه غاريث بيل عقوبة تتراوح بين لقاء واحد كحد أدنى و10 لقاءات كحد أقصى، حسب الفصل التأديبي الذي ستستعمله لجنة المنافسة لمناقشة حالته.

فيما يفترض أن يكون عقاب أتلتيكو مدريد بسبب تصرف جماهيره بين الغرامة 3000 يورو أو الإنذار باللعب دون جمهور، أو جزء من مدرجاته أو بالعقوبتين معًا.

من جهة أخرى ركزت ”ماركا“ على الصراع الدائر بين رابطة الدوري الإسباني وريال مدريد في قضية غاريث بيل، حيث أكدت أن توجيه رابطة الدوري الشكوى للجنة المنافسة تعتبر سابقة؛ لأن حركة اللاعب كان يجب توجيهها للجنة مكافحة العنف.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد والاتحاد الإسباني فوجئا بقرار رابطة الدوري الإسباني التي تستهدف معاقبة غاريث بيل، بينما في مثل الحالات السابقة كانت تلجأ للجنة مكافحة العنف حيث غالبًا ما تكون العقوبات مالية، ويدفع اللاعبون غرامات على سلوكهم غير الرياضي والاستفزازي للجماهير.

وعارض لورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قرار لعب لقاء من الليغا في ميامي الأمريكية، بينما ساندت القرار برشلونة وهو ما جعل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني يهاجم ريال مدريد عدة مرات في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الصحيفة فإدارة ريال مدريد تعتقد أنه سيناريو أقرب لحرب مباشرة ضد ريال مدريد في إطار الصراع الدائر بين خافيير تيباس وفلورنتينو بيريز وروبياليس رئيس الاتحاد الإسباني في عدد من القضايا المطروحة مؤخرًا في ساحة كرة القدم الإسبانية.