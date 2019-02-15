المطرب السعودي عبدالعزيز الشريف يكشف سبب قلة حفلاته المملكة

كشف المطرب السعودي عبدالعزيز الشريف سبب قله حفلاته في السعودية، موضحًا أنه يتم تقديره في الدول العربية أكثر من بلده، مثل مصر والبحرين والإمارات.

وأضاف في لقاء له عبر فضائية ”روتانا خليجية“: ”أنا شايف إن الناس بتقدرني برة أكتر بصراحة.. يعني أنا يكون أولى أغني في بلدي.. بس شايف العكس الي برة مقدرني أكتر“.

وأكد أنه استفاد كثيرًا من مشاركته في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب ”أراب آيدول“، موضحًا أنه حصل على دعم إعلامي كبير ساعده في تحقيق الانتشار والشهرة بشكل أسرع.

وأشار إلى أنه يتعمد أن يختار موضوعات أغانيه بشكل جريء من أجل اكتساب أكبر قدر من الانتشار، موضحًا أنه على الرغم من أن عدد أغانيه لا يتخطى الـ20 إلا أن أغلبها حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.