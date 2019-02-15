مصري يقتل زوجته خنقًا في عيد الحب

أقدم مصري على قتل زوجته خنقًا، يوم الخميس، والذي صادف ما يسمى بعيد الحب.

بدأت الواقعة ببلاغ رسمي وصل قسم شرطة مدينة طنطا بمحافظة الغربية، يفيد بمقتل ربة منزل على يد زوجها، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتبين من المعاينة أن الزوج (32 عامًا) تخلص من زوجته، بعد مشادة بينهما، نتج عنها استدراجه لها في غرفة النوم، وقام بإلقائها عنوة على فراش الزوجية، ثم استخدم ”الوسادة“ لخنقها.

وقال الزوج في التحقيقات الأولية إن سبب ارتكاب الجريمة، يرجع إلى عدم إطاعة زوجته له، ورفضها تنفيذ بعض متطلباته، والخروج من المنزل دون علمه في بعض الأحيان.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، فيما أحالت الجثة للطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي بشأنها قبل التصريح بالدفن.

وتأتي الواقعة بعد ساعات من قيام مواطن مقيم بمحافظة أسيوط جنوب البلاد بطعن زوجته 21 طعنة أمام مقر عملها، حيث أرجع السبب إلى خلافات بينهما على مدار الفترة الماضية.