بعد غياب.. الفنانة صفية العمري تعود للدراما قريبًا (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية صفية العمري أنّها ستعود لشاشة التليفزيون قريبًا، وذلك بعد غياب عن الساحة الفنية.

وقالت في السابق، إن سر ابتعادها عن الساحة الفنية يرجع إلى أنها لم تجد العمل الذي يجعلها تعود مرة أخرى إلى الفن: ”فلن تقبل أي عمل لمجرد التواجد فقط، ولكن يجب أن يكون ذا قيمة وهدف، ويضيف إلى تاريخها الفني“، بحد تعبيرها.

ووجهت العمري رسالة لجمهورها، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، وذلك بمناسبة عيد الحب، وكيف أثروا في حالتها النفسية عندما عبر عدد من الفانز عن مشاعرهم تجاهها.

ودعت الفنانة المصرية لتبني أعمال الخير، قائلة: ”كل إنسان يجب أن يكون عنده هدف ورسالة في حياته، هناك مجالات كتيرة للخدمة المجتمعية يقدر يشارك فيها“.