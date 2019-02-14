قرض بقيمة 96 مليون دولار من ”النقد العربي“ للأردن

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية قرض بقيمة 96 مليون دولار مع صندوق النقد العربي، لدعم جهود مواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المالية عزالدين كناكرية، ومن جانب صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.

ومع توقيع القرض الجديد، يرتفع عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة حتى الآن 23 قرضًا، بقيمة نحو 778 مليون دولار، بحسب الوكالة.

وتنفذ المملكة مع صندوق النقد الدولي برنامجًا موسعًا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.

ومطلع عام 2019، أقر البرلمان الأردني موازنة المملكة للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.

وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بعد ارتفاعه في عام 2018 إلى 4%، و2.9% في عام 2017.

وتُعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية.

وصندوق النقد العربي، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً له، أنشئ كمؤسسة مالية من قبل الدول العربية عام 1976؛ بغرض المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، واستقرار أسعار الصرف بين العملات العربية.