الراحلة نادية فهمي.. حقيقة وضعها في دار مسنين ورسالتها للمصريين عن السيسي (فيديو)

أعلنت أسرة الفنانة المصرية الكبيرة نادية فهمي، وفاتها اليوم عن عمر يناهز 71 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لوعكة صحية، خلال السنوات الماضية، نُقلت في إثرها إلى المستشفى، داخل غرفة العناية المركزة، إلا أن الأطباء نصحوا أسرتها بعودتها للمنزل بعد تدهور حالتها الصحية، حيث توفيت في منزلها.

ولدت الفنانة نادية فهمي في القاهرة في السادس من يناير عام 1950، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما بدأت مشوارها في عالم التمثيل عام 1974 بمسلسل ”القضبان“، من بطولة الفنان الراحل محمود المليجي.

تزوجت الفنانة الراحلة من الفنان المصري سامح الصريطي، ولديها منه ابنتان، هما ”آية“، وتعمل مديرة موارد بشرية بإحدى شركات الاتصالات، وابتهال الصريطي، وتعمل في مجال التمثيل، وشاركت في عدة مسلسلات منها: ”وضع أمني، وسابع جار، والسبع وصايا“، وفيلم ”فتاة المصنع“ مع المخرج محمد خان.

انفصلت الفنانة نادية فهمي عن سامح الصريطي بعد زواج دام لأكثر من 23 عامًا.

قدمت الراحلة الكبيرة العديد من الأعمال الدرامية أبرزها ”ضمير أبلة حكمت“، و“ساكن قصادي“، و“أرابيسك“، و“نصف ربيع الآخر“، و“شارع المواردي“.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية أبرزها: ”فوزية البرجوازية“، و“المرشد“، و“زوجة محرمة“، و“الحدق يفهم“.

وابتعدت نادية فهمي عن التمثيل منذ عام 2012، وكان آخر أعمالها فيلم ”برتيتا“ من بطولة الفنان عمرو يوسف، ومسلسل ”الخواجة عبدالقادر“، مع النجم يحيى الفخراني.

تم تداول أنباء عن إصابتها بمرض ألزهايمر، وفي عام 2016 انتشرت أخبار كثيرة حول أن أسرتها أودعتها دارًا للمسنين، ونفت ابنتها الممثلة الشابة ابتهال الصريطي تلك الشائعة، وقالت إن والدتها في مصحة علاجية لمرضى ألزهايمر لحاجتها للرعاية الخاصة.

ناقد فني اقتحم الحياة الخاصة

خرج الفنان سامح الصريطي عن صمته بعد فترة كبيرة من تداول أخبار تفيد بأن طليقته نادية فهمي في دار مسنين بالعبور، كاشفًا أنها تعاني من مرض الزهايمر، وأنهم أصيبوا بصدمة عندما علموا حقيقة مرضها في بادئ الأمر.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، ببرنامج ”معكم“، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن ابنتيه ابتهال وآية تتناوبان على رعاية والدتهما، قائلًا: ”سيأخذون عليها ثوابًا كبيرًا، وسيكون بابًا لهم لدخول الجنة“.

في السياق ذاته، قالت ابتهال الصريطي إنهم كانوا يعانون من انهيارات شبه يومية بسبب مرض والدتها، ولكن، مع الوقت، تقبلوا قضاء الله.

القصة عُرفت عندما نشر الناقد أسامة عبدالفتاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، منشورًا أكد فيه أن الفنانة نادية فهمي تتواجد داخل دار لكبار السن، وقال في تصريحات صحفية إنه لا يود الحديث عن مكانها الحالي بسبب رغبة أفراد أسرتها.

بينما تعجب زوجها الفنان سامح الصريطي من اقتحام أسامة عبدالفتاح للحياة الشخصية، قائلًا: ”لو كان عاوز يعمل حاجة خير كان اتكلم مع نقابة الممثلين مباشرة أو يسكت أفضل“، متسائلًا: ”لماذا يقتحم حياة أشخاص آخرين ويجرح مشاعر أبنائها؟“.

طالبت المصريين بالصبر على السيسي

طالبت الفنانة نادية فهمي المصريين بالصبر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك عندما ترشح للرئاسة في ولايته الأولى.