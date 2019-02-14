وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي عن عمر يناهز 71 عامًا

توفيت، اليوم الخميس، الفنانة المصرية نادية فهمي، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتشيع جنازة الفنانة المصرية من مسجد السيدة النفيسة، عقب صلاة عصر اليوم، لتدفن بمقابر البساتين، ويقام العزاء غدًا الجمعة بمسجد عمر مكرم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأقامت الفنانة الراحلة نادية فهمي خلال الأشهر الأخيرة بمنزل زوجها السابق الفنان سامح الصريطي، تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطى.

وكان زوجها الفنان سامح الصريطي قد خرج عن صمته خلال الفترة الأخيرة بعد توجيه انتقادات له، موضحًا أنها مصابة بالزهايمر، وأن هذا هو السبب الأساسي الذي دفعه لإيداعها بـ“دار للمسنين“.

وأوضحت ابنتها الكبرى ”ابتهال“ أنها تحرص على زيارتها باستمرار، مشيرة إلى أنها تلقى رعاية خاصة بـ“دار المسنين“ داخل المكان المخصص لمرضى الزهايمر.

نادية فهمي من مواليد 6 كانون الثاني/يناير عام 1950، درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع رواد السينما الأوائل مثل: محمود المليجي، وشكري سرحان، وزوزو ماضي، وغيرهم.