”دقيقة صمت“ لخالد القيش في 2019

كشف الفنان السوري خالد القيش أن مسلسل ”دقيقة صمت“، من إنتاج شركتَي الصبّاح إخوان وإيبلا، وإخراج التونسي شوقي الماجري، دفعه إلى الاعتذار عن العديد من الأعمال التي عرضت عليه.

وأوضح في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن السبب هو جمال النص وعمقه وفريق العمل الذي جمع تكاملًا لا يأتي للممثل إلا كل عشر سنوات.

وأوضح القيش أنه تعامل مع العمل بطريقة مختلفة وجديدة، منذ بداية قراءته للنص الذي أنهاه في يوم واحد لجاذبيته وجماليته، والمضمون الرائع الذي يقدم من خلاله الأحداث، الأمر الذي دفعه إلى تقديم اجتهاد خاص ضمن إحساسه بالمسؤولية وبأهمية ما يقدمه.

وكشف عن أنه يقدم شخصية مسؤول ذكي، لكنه أخطأ كثيرًا حتى أضحى فساده واضحًا رغم محاولاته إصلاح بعض أخطائه، إذ يجد نفسه في مشاكل أخرى، ليتضح له لاحقًا أنه كان في الجانب الخاطئ، ويسعى إلى تصحيح الأخطاء المتراكمة قبل أن يبدأ بالأخطاء من جديد.

وأكد أن النص يتضمن إثارة وتشويقًا، إضافة إلى مفاجآت سيراها الجمهور في شخصيته على صعيد الشكل والمضمون.