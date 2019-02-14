كويتية تتعرض لسرقة مجوهرات باهظة الثمن في حفل زفاف

تفاجأت مواطنة كويتية -كانت تحضر حفل زفاف- بأنها فقدت ساعة ثمينة، وخاتمين مِن ألماس خلال جلوسها بين الحضور دون أن تدري كيف تم ذلك.

وأبلغت السيدة، التي كانت تلبي دعوة حفل زفاف في صالة الأفراح بمنطقة ”الجهراء“، زوجها الذي جاء فورًا، وتوجَّها معًا لمخفر المنطقة لتقديم بلاغ.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أن السيدة فقدت ساعة ثمينة بقيمة 4 آلاف دينار وخاتمي ألماس بقيمة 6 آلاف دينار خلال انشغالها بحفل الزفاف.

وأفادت الصحيفة، بأن الزوج وزوجته قدَّما بلاغًا ضد مجهول في واقعة السرقة التي تعرَّضت لها خلال الزفاف.