شاهد.. ماذا قالت ملكة جمال تونس 2019 عن تتويجها باللقب ؟ (فيديو )

خصت ملكة جمال تونس لعام 2019، صابرين خليفة منصور، ”إرم نيوز“ بلقاء عبّرت فيه عن سعادتها بالتتويج، مؤكدة أن فوزها باللقب أضاف لها ثقة في النفس وإصرارًا.

وأضافت صابرين، ذات الـ23 ربيعًا، في لقائها مع ”إرم نيوز“، أنها واثقة من أنها تملك كل المقومات التي تجعل منها ملكة جمال تونس، مشيرة إلى ”أن المنافسة لم تكن سهلة بالمرة“، ولم تكن واثقة من الفوز.

وتعهدت صابرين عقب فوزها باللقب بعد أن تنافست مع 15 فتاة من مختلف مناطق تونس على لقب ملكة جمال تونس لسنة 2019، ”بأن تمثل بلادها في المحافل الدولية الكبرى“.

بدورها، أكدت المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال تونس، عائدة عنتر، لـ“إرم نيوز“، أن المعايير والمقاييس التي وضعتها لجنة التحكيم للفائزة باللقب، قد توفرت في الشابة صابرين.

وقالت عنتر: ”إن الفائزة باللقب توفرت فيها معايير القيم والأخلاقيات ومدى حبها للعمل التطوعي لخدمة المجموعة، مع مستواها العلمي“، مشيرة إلى أن أجندة ملكة جمال تونس لهذا العام تتمثل في العمل على توفير قافلة طبية متنقلة، خاصة في أرياف تونس، والمناطق الوعرة، من خلال الترويج لأهمية العمل التطوعي؛ بهدف تقريب الخدمات الصحية للمواطنين غير القادرين على الوصول للمستشفيات.