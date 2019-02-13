بينهم لاعبان من الأهلي والزمالك.. the Daily Caller: قطر تجسست على لاعبي منتخب مصر

كشف موقع أمريكي، عن قيام دولة قطر، بالتجسس على الحسابات والبيانات الشخصية لعدد من نجوم الرياضة في العالم، وعدد من لاعبي المنتخب المصري الأول، وعدد من الأندية.

وحسب موقع ”the Daily Caller“ استنادًا على محمد فهمي وهو صحفي مصري يحمل الجنسية الكندية، فقطر تجسست على الحسابات والبيانات الشخصية لـ8 لاعبين من المنتخب المصري على الأقل، ضمن خطة قرصنة واسعة استهدفت حوالي 1200 شخصية رياضية عبر العالم.

واعتبر دافيد ريبوي خبير في الدراسات الأمنية في تصريحات للموقع الأمريكي أن خطة قطر كانت تهدف لإسكات المنتقدين من خلال التجسس على أسرارهم، وقال ريبوي :“ قطر التي صرفت المليارات من أجل تنظيم كأس العالم تؤكد أنها تستعمل كرة القدم كأداة للتأثير والنفوذ.“

وأضاف الخبير: ”القرصنة والتجسس تهدفان لإسكات المنتقدين من جهة، أو لجذب واستمالة اللاعبين نحو قطر، أو للعب في صفوف منتخباتها.“

وحسب الصحفي المصري فقطر تراقب الحسابات لعدد من الشخصيات واللاعبين، أو تقرصنهم بشكل تام، وأكد أنه سينتج فيلمًا حول الموضوع لإظهار التهديدات القطرية، التي تطال عدة شخصيات وتنتهك حقوق الإنسان.

ومن بين اللاعبين الذين استهدفت قطر حساباتهم الحارس الدولي المصري محمد الشناوي لاعب الأهلي، ومحمود حمدي “ الونش “ لاعب الزمالك.“

واعتبر الصحفي المصري أن العملية تعتبر أكبر عملية قرصنة في التاريخ، ليس لعدد الشخصيات التي تمت قرصنة بياناتها، بل للمدة التي تجاوزت 4 سنوات.

وحسب محمد فهمي فعدة منظمات عربية سترفع شكوى ضد قطر لدى الأمم المتحدة؛ لمنعها من تكراره، مؤكدًا أنه من العار أن تكون دولة ستنظم كأس العالم وتقوم بهذه الأعمال المنافية للقانون وحقوق الإنسان.